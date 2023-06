To danskere forsvundet på vandretur mellem Sverige og Norge

Norske og svenske myndigheder har iværksat redningsaktioner for at finde to danske vandrere, der skulle fra Abisko i Sverige til Narvik i Norge mellem torsdag og søndag.

Da de ikke er dukket op i Narvik til aftalt tid søndag, er myndighederne begyndt at lede af dem. Men de har ikke haft held med at finde de to danskere.