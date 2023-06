15-årig brændt levende Fransk drabssag har vakt fokus på kvindedrab

En dengang 17-årig dreng er blevet tiltalt for drabet. Han nægter sig skyldig.

Efterforskningen af drabet på Shaina Hansye, som hun omtales, har også afsløret et forpint liv.

Ud over drabets voldsomme karakter har retsdokumenter vist, at pigen to år forinden havde været offer for et seksuelt overgreb begået af fire unge, der havde taget billeder og delt dem på det sociale medie Snapchat.

Sagen førte til domme på mellem seks måneder og to års fængsel.

Efterforskningen af selve drabet afdækkede også, at den 15-årige pige tidligere havde fået en abort, og aftenen før sin død var hun taget til en familiemiddag med en positiv graviditetstest i sin taske.