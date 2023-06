Polakker samles i hovedstaden til største protest i årevis

Den tidligere polske præsident Lech Walesa, der stod i spidsen for kampen mod kommunismen og er nobelprismodtager, tilsluttede sig demonstrationerne søndag sammen en række andre oppositionsprofiler.

Folk fra hele Polen menes at være kommet til hovedstaden for at protestere.

De er blandt andet kommet efter en opfordring fra landets tidligere premierminister Donald Tusk, der også er tidligere EU-præsident.

66-årige Tusk, der er leder af det midtersøgende oppositionsparti PO, mener, at man bør protestere mod ”høje leveomkostninger, svindel og løgne og til fordel for demokratiet og for frie valg i EU”.