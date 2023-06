Ældre kvinde meldes dræbt i nye angreb i russisk region

Byens borgmester, Valentin Demidov, har fortalt, at i alt 5000 mennesker har været igennem et af centrene for fordrevne. Mange er taget videre for at bo hos familie eller venner.

Mens angrebene fortsætter i Belgorod, er der også jævnligt angreb mod den ukrainske hovedstad, Kyiv, og flere andre områder i Ukraine.

I et interview med den amerikanske avis Wall Street Journal siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at Ukraine er ved at være klar til at lancere en længe ventet modoffensiv mod de russiske styrker.