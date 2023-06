Guvernør: To såret i droneangreb mod russisk by

En af de to sårede er bragt på hospitalet til observation for hjernerystelse.

En anden mand havde kun fået lettere skader og afviste at blive bragt til et hospital, tilføjer guvernøren ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Tidligere torsdag oplyste Ruslands forsvarsministerium, at det havde afværget tre proukrainske angreb mod Belgorod-regionen.

Angrebene var angiveligt rettet mod byen Sjebekino i Belgorod.

Ministeriet beskylder Ukraine for at bruge ”terrorgrupperinger” til disse angreb hen over grænsen.