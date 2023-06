Fire teenagere bragt til hospitalet efter slagsmål i Sverige

Slagsmålet fandt sted ved middagstid, da en gruppe elever fra en af byens skoler var på en udflugt. Op mod 80 elever deltog.

Politiet vil ikke umiddelbart oplyse mere om, hvem de anholdte er, eller hvilket motiv der ligger bag.

Foreløbig er det heller ikke bekræftet, om ofrene er blevet stukket med kniv. Politiet har blot sagt, at der er tale om en spids genstand.

- Det, jeg kan sige, er, at der er blevet anvendt et våben, der er spidst, siger politiets pressetalsmand.

Avisen Aftonbladet citerer et øjenvidne. Vedkommende fortæller om et meget stort slagsmål mellem to grupper.