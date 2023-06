Flere meldes såret med knivstik efter masseslagsmål i svensk by

Flere unge meldes såret ved et knivangreb i Eskilstuna vest for den svenske hovedstad, Stockholm.

Det rapporterer TV4.

Avisen Aftonbladet citerer et øjenvidne. Vedkommende fortæller om et meget stort slagsmål mellem to grupper.

- De var 20 imod 20, som gik løs på hinanden, siger øjenvidnet.