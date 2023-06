Putins skygge hænger over konflikten i en omstridt by i Kosovo

Det hele virker fredeligt nok, men det er det ikke. Sammenstødene viste, at de årtier gamle konflikter på Balkan, der har kostet flere end 100.000 mennesker livet og sendt millioner på flugt, her i Zvecan nær grænsen til Serbien truer med at bryde ud i lys lue igen. Kvinderne er centrum for det hele. Eller i hvert fald væsentlige brikker i et større spil.