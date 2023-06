Tre meldes døde efter angreb i det østlige Kyiv - heraf to børn

Der er også meldinger om skader på bygninger.

Kyivs borgmester, Vitalij Klytjko, skriver på det sociale medie Telegram, at redningshold har slukket ild som følge af angrebene. Ifølge ham er en klinik blevet ramt.

Diskussioner på sociale medier går ifølge Reuters på, at missiler har stået bag angrebene. Det skyldes det korte stykke tid mellem luftangrebsalarmen og angrebet. Luftalarmer var i gang i omkring én time.

Angrebet er nummer 18 rettet mod hovedstaden på en måned.

Tirsdag takkede Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, landets luftforsvar for at have reddet hundredvis af liv mandag.