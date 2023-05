Udenrigsminister i over ti år overtager præsidentpost i Letland

Han har også tidligere arbejdet i landets statsforvaltning.

Præsidenten repræsenterer blandt andet Letland i internationale relationer.

Personen vælges i en periode på fire år og vælges af de 100 medlemmer af Letlands parlament. En kandidat skal have et absolut flertal på 51 stemmer for at blive valgt. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Den tidligere lettiske præsident var Egils Levits.

Levits havde tidligere sagt, at han ville gå efter endnu en præsidentperiode, men han trak sit kandidatur tidligt i maj.