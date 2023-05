Syv mistænkte Islamisk Stat-støtter er anholdt i stor aktion i Tyskland

Herfra er penge blevet overført videre til IS-medlemmer i Syrien eller til yderligere mellemmænd.

Over 1000 betjente tog del i eftersøgninger på over 90 ejendomme på tværs af Tyskland onsdag.

De anholdte er fire tyskere, en tysk-marokkaner, en person fra Kosovo og en tyrkisk statsborger.

De syv personer stilles for en dommer i løbet af dag og i morgen, og her vil der blive truffet beslutning om varetægtsfængsling.

I flere år kontrollerede Islamisk Stat store dele af det krigshærgede Syrien og Irak.

Gruppen var på sit højeste omkring slutningen af 2014 efter i juni at have oprettet et såkaldt kalifat i dele af de to lande.

I foråret 2019 blev IS af USA erklæret for udryddet fra alle landområder i Syrien. Der resterer dog stadig IS-celler, og gruppen er dermed fortsat aktiv i de to lande.