Rusland beskylder Ukraine for at stå bag angreb med fire sårede

To personer blev indlagt på hospitalet på grund af angrebet, siger Gladkov på beskedtjenesten Telegram.

Angrebet smadrede vinduer og beskadigede tage på en otte etager høj lejlighedsbygning, fire hjem og en skole, lyder det fra guvernøren.

Reuters har ikke været i stand til at bekræfte oplysningerne uafhængigt.

Mandag sagde Gladkov, at to industrielle faciliteter i byen var blevet ramt. Lørdag sagde han, at han var kommet under beskydning, da han forsøgte at komme ind i byen, der ligger syv kilometer fra den nordlige grænse til Ukraine.