Påstået droneangreb har sat ild til russisk olieraffinaderi

Embedsmænd og politikere fra Rusland har dog i ugevist beskyldt Ukraine for at stå bag droneangreb mod russiske steder.

Lørdag beskyldte guvernøren i Pskov-regionen, Mikhail Vedernikov, Ukraine for at stå bag et droneangreb, som forårsagede en eksplosion på en oliebygning i Pskov-regionen.

3. maj eksploderede en drone over Kreml, den opmurede fæstning i midten af Moskva, hvor Ruslands præsident, Vladimir Putin, har sit kontor. Også her mener Rusland, at det er Ukraine, som stod bag.

Den amerikanske avis The New York Times skrev i sidste uge, at angrebet 3. maj sandsynligvis var orkestreret af en af Ukraines særlige militær- og efterretningsenheder.

Det er dog ikke officielt bekræftet.