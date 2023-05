Nato sender 700 soldater til styrke i Kosovo

I sidste uge indsatte Kosovos premierminister, Albin Kurti, officielt de albanske borgmestre. Det skridt medførte kritik fra USA og andre allierede.

Byerne i det nordlige Kosovo er hovedsageligt beboet af etniske serbere, mens den øvrige del er beboet af etniske albanere.

Der er ofte konflikter i de nordlige distrikter i Kosovo. Serberne er loyale over for regeringen i Beograd, og de har ikke accepteret Kosovos selvstændighed.

Kosovo var en serbisk provins indtil 2008, hvor det erklærede sig uafhængigt af Serbien.

Ud over Serbien har blandt andet Rusland afvist at anerkende Kosovo som et selvstændigt land.

Mandag var KFOR-styrker udsendt for at holde utilfredse etniske serbere fra at storme tre rådhuse. Rådhusene ligger i byer, hvor der er indsat etnisk albanske borgmestre.