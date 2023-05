Ruslands hovedstad blev i de tidlige morgentimer tirsdag ramt af et større koordineret droneangreb. Omkring 25 droner angreb millionbyen og forstæderne ifølge uafhængige analytikere.

Bygninger fik »mindre skader«, mens to moskovitter blev behandlet for småskrammer på et nærliggende hospital, oplyste Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin.