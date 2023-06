Storbritannien har allerede sendt betjente til Frankrig for at hjælpe franske gendarmer med at dæmme op for det stigende antal migranter, der vover livet på Den Engelske Kanal.

Nu tilbyder britisk politi også at sende efterforskere til Tunesien og Algeriet for at hjælpe de lokale myndigheder med at stoppe næste bølge af bådflygtninge fra nordafrikanske strande og havne.