Ukraine afviser ansvar - men ser frem til flere angreb i Rusland

- Med hensyn til angrebene: Selvfølgelig er vi glade for at se det her, og vi forudser en stigning i antallet af angreb. Men selvfølgelig har vi ikke direkte noget med det at gøre, siger Podoljak i et program på YouTube.

Ifølge Ruslands forsvarsministerium blev der tirsdag sendt otte droner ind over Moskva. De blev nedskudt, før de nåede deres egentlige mål, lyder det.

To boligbyggerier blev ramt, men ingen kom alvorligt til skade.

Droneangrebet i Moskva har ramt, på et tidspunkt hvor Ukraine har været udsat for omfattende angreb. Natten til tirsdag blev Ukraine udsat for det tredje større droneangreb inden for 24 timer.