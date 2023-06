01/06/2023 KL. 06:30

Efter kupplaner og russiske missiler samles Europas absolutte top i Moldova

Kritikerne kalder det en snakkeklub, men i et ustabilt Europa giver et nyt, uformelt forum kontinentets absolutte politiske top en tiltrængt mulighed for at tale sikkerhed og geopolitik trods interne uenigheder.