Zelenskyj takker luftforsvar for at redde hundredvis af liv

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, takker landets luftforsvar for at have reddet hundredvis af liv mandag.

Mens det lykkedes nogle luftangreb at trænge igennem, blev de fleste droner og missiler skudt ned.

Det fortæller Zelenskyj i en videoopdatering sent mandag aften.

Det ukrainske luftforsvar har hjulpet med at tilintetgøre ”ondskab”, siger Zelenskyj.