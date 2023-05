Eksgeneralmajor peger på »tre uundværlige elementer« i kommende ukrainsk offensiv

Lørdag lød det så fra Oleksiy Danilov fra Ukraines nationale sikkerheds- og forsvarsråd, at Ukraine er klar til offensiven i et interview med BBC. Angrebene kan begynde »i morgen, i overmorgen eller i næste uge«, sagde han, dog uden at ville ikke sætte en konkret dato på.

Flere gange har Ukraine også understreget vigtigheden af, at offensiven bliver vellykket. Det gjorde også Danilov i interviewet med BBC. Han advarede om, at Ukraines regering »ikke havde råd til at begå en fejl«, når det kommer til den længe ventede modoffensiv.