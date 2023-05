Mindst 19 er anholdt ved nordeuropæisk politiaktion

- Europol s aktion fandt sted i dagene 23.-25. maj i Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Letland, Litauen, Norge, Polen og Sverige, hedder det.

- Politiet foretog anholdelser af tre personer fra et internationalt kriminelt netværk, mens seks andre blev anholdt for at have overtrådt nationale udlændingelove.

Blandt de beslaglagte tyvekoster var der stjålne cykler for adskillige millioner kroner samt en stjålen yacht.

- Vores fokus har været rettet mod de pågældende personers ind- og udrejser af lande i forbindelse med kriminalitet og på at forhindre kriminelle planer og endelig på at holde personer ude fra lande, hvor de ikke havde ret til at opholde sig, siger den svenske politichef Mats Palmgren, som ledede aktionen,