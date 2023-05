42-årig svensker får livsvarigt fængsel for spionage i ankesag

Hovretten har fundet ham skyldig i det meste af anklageskriftet.

Peyman Kia har erkendt at have solgt oplysninger til Rusland ad to omgange. Ifølge ham selv var oplysningerne i et af tilfældene dog falske.

- Vi er meget tilfredse med hovrettens dom. Vi har fået fuld medhold i både skylds- og strafspørgsmålet, siger anklager Mats Ljungqvist i en pressemeddelelse.

Ifølge anklageskriftet drejer sagen om den 42-årige om omkring 90 dokumenter.

I januar blev den 42-årige mand dømt for at have spioneret fra 2011 til 2021. Det har Svea Hovret justeret til 2011 til 2017.