Ukraines ønske om retsforfølge Putin udfordrer EU

Papiret kan ses som et tegn på, at Ukraine formentlig vil blive udsat for et stigende pres for at være mere pragmatiske i forhold til retsopgøret. Løkke understreger dog, at Danmark ønsker retfærdighed for Ukraine.

- Den danske position er, at vi ønsker, at folk skal stå til ansvar for aggressionsforbrydelser. Det er et synspunkt, vi deler med Ukraine. Vi lytter meget til dem.

- Sammen skal vi finde et instrument, som holder juridisk og politisk, og som er tilfredsstillende for Ukraine, siger Lars Løkke Rasmussen.

Mens Zelenskyj tidligere har udtalt sig kritisk over for hybridmodellen, så ser man i Bruxelles tegn på, at Ukraine måske er ved at indse, hvor vanskeligt det bliver at få international opbakning til et særtribunal.

Til gengæld kan Ukraine støtte sig til, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) i marts udstedte en international arrestordre på Vladimir Putin.

Det skyldes dog ikke selve angrebet på Ukraine, som Zelenskyj ønsker at forfølge. Men i stedet Putins ”uretmæssig deportation af ukrainske børn” til Rusland.

Det er en afgrænset forbrydelse, som er nemmer at bevise og håndtere i international ret.