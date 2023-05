Tysklands økonomi skrumper igen og er nu i recession

- De seneste tillidstal viser i tillæg, at det ikke er usandsynligt, at den tyske økonomi er på vej til at vokse igen en smule her i andet kvartal, skriver Jeppe Juul Borre.

Bruttonationalproduktet er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Kun USA, Kina og Japan har større bnp end Tyskland.