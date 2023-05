Wagner-gruppen er gået i gang med at trække sig tilbage og vil overlade forsvaret af ruinerne i Bakhmut til den russiske hær.

Sådan lyder meldingen fra lejesoldatgruppens leder, Jevgenij Prigozjin, torsdag morgen, efter at han i weekenden erklærede den østukrainske by for erobret.

Erobringen er blevet hyldet som en vigtig symbolsk og efterhånden sjælden militær sejr for den russiske krigsindsats, men Wagner-lederen har med en ny indrømmelse pillet den fortælling fra hinanden.