Men det er blevet lidt for meget af de gode for byens indbyggere.

Derfor har byens borgmester Alexander Scheutz valgt at rejse et højt træhegn for at skærme for udsigten og sætte en stopper for de mange selfiehungrende turister.

Det skriver blandt andre CNN.

»Det eneste, som kan hjælpe, er, hvis fotostedet ikke længere er et fotosted,« siger borgmesteren Alexander Scheutz til nyhedsbureauet AFP.

Hegnet er dog indtil videre kun et pilotprojekt, men hvis det virker, er det planen at det skal blive stående siger borgmesteren.