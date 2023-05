Regeringen i Schweiz vil sælge 25 kampvogne tilbage til Tyskland

Men det skal endeligt godkendes af parlamentet i Schweiz.

Tyskland bad allerede i februar Schweiz om at sælge nogle af dets kampvogne tilbage til våbenproducenten Rheinmetall. Det ville kunne udfylde et hul i forhold til Rheinmetalls forpligtelser over for kunder i EU og Nato.

Tyskland, Polen, Portugal, Finland og Sverige er blandt de lande, der sender egne Leopard 2- kampvogne til Ukraine. Det skaber huller i deres eget forsvar.

Det har skabt en efterspørgsel, som Rheinmetall ikke kan honorere på kort sigt.