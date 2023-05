23/05/2023 KL. 23:15

De kalder Putins Rusland for »råddent« og tager ansvar for angrebene i Belgorod: Men hvem er de?

The Freedom of Russia Legion og Russian Volunteer Corps hævder at stå bag angrebene i den russiske region Belgorod. Nu hævder russerne at have sendt dem tilbage, hvor de kom fra. Men hvem er de? Og hvorfor angreb de i første omgang? En lektor ved Forsvarsakademiet har hjulpet med at se på sagen.