Politihunde og dykkere deltager i ny McCann-efterforskning

Nu har fokus i stedet rettet sig mod en tysk mand.

Han er den hovedmistænkte, selv om han ikke er tiltalt i sagen. Det siger Christian Wolters, der er statsanklager i Braunschweig, til BBC.

Manden afsoner i forvejen en dom i Tyskland.

Han afsoner for voldtægt begået mod en 72-årig amerikansk kvinde i Praia de Luz. Det var et sted, hvor han i en længere årrække holdt til. Også på det tidspunkt, hvor McCann-familien holdt ferie på Algarve.

Sidste år - hvor det var 15 år siden, at Madeleine forsvandt - sagde hendes forældre, at det var ”afgørende” at lære sandheden at kende.

Tidligere denne måned sagde de, at de ”aldrig giver op” i deres jagt på svar. Det skete, på dagen hvor Madeleine ville være fyldt 20 år.