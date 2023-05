Efter 16 år intensiveres jagten på den forsvundne Madeleine McCann

En af de mest omtalte forsvindingssager i nyere tid, som i 16 år har beskæftiget efterforskere fra flere lande, har taget en ny drejning.

Det står klart, efter at portugisisk politi nu har indledt en omfattende undersøgelse af et søområde i Algarve-regionen som led i jagten på den britiske pige Madeleine McCann, der som treårig forsvandt sporløst fra en ferielejlighed i den nærliggende by Praia Da Luz i 2007.