Nye EU-sanktioner: Løkke undrer sig over stor bilimport i Kasakhstan

- Der arbejdes intenst på at lave en 11. sanktionspakke. Den danske position er, at vi støtter de hårdest mulige sanktioner, og jeg er fortrøstningsfuld, i forhold til at det falder på plads, siger Lars Løkke Rasmussen.

EU-landene har i de ti eksisterende sanktionspakker forsøgt at forhindre Rusland i at importere blandt andet vigtige komponenter til droner og andet militærudstyr.

I Bruxelles er der dog bekymring for, at Rusland via tredjelande alligevel importerer de ellers sanktionerede varer. Det kan i teorien ske ved, at selskaber i et tredjeland køber varer, som man så efterfølgende sælger videre til Rusland.