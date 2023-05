Hun ville bare redde sit æsel. Nu er hun et tragisk symbol på Europas nye mareridt

Han fumlede og gik i panik, da han ikke formåede at fange sin kones hånd igen, efter at hun var gledet og forsvundet i vandmasserne.

Om det var hjertesorg over sit tragiske tab af sin livsledsager, at den 69-årige Sauro Manuzzi senere samme nat også selv mistede livet ved et hjerteanfald, får verden aldrig vished for.