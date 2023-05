Østrig øger grænsekontrol efter kontroversiel melding fra Ungarn

Østrig vil også tage politisamarbejdet med Ungarn op til fornyet overvejelse.

Meldingen fra Ungarn om, at tusinder af dømte menneskesmuglere vil blive sat på fri fod, kom fredag.

Den eneste betingelse er, at de løsladte skal forlade Ungarn inden for 72 timer. Det fremgår af et dekret, der kom fra premierminister Viktor Orbán fredag.

Østrigs indenrigsministerium har reageret med en vis irritation på Ungarns seneste initiativ.

Østrig påpegede fredag, da indholdet af Orbáns dekret blev kendt, at de indsatte er kriminelle, der har bragt andre menneskers liv i fare.