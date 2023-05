Måling: Konservative bliver størst i græsk valg

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Valgets tredjestørste parti ser ud til at blive det socialdemokratiske Pasok, der står til at få mellem 9,5 og 12,5 procent af stemmerne.

Dernæst følger det kommunistiske KKE med 6-8 procent.

Seks analyseinstitutter står bag den fælles måling.

Ændringer i de græske valgregler betyder, at det på forhånd var ventet, at intet parti ville få et absolut flertal.

Det parti, der får flest stemmer ved søndagens valg, kan enten forsøge at danne en koalitionsregering eller gå til anden og afgørende valgrunde. I den runde skal et parti eller en valgalliance have mindst 50 procent af stemmerne for at vinde.