Zelenskyj erkender: Bakhmut er formentlig tabt

»Fra i dag er Bakhmut kun i vores hjerter,« tilføjer han og siger, at saltminebyen, der før invasionen husede omkring 70.000 mennesker, er fuldkommen ødelagt.

Lørdag eftermiddag sagde lederen af den private russiske hær Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, at hans soldater havde fuld kontrol over byen. Det ville markere en ende på det længste og blodigste slag i den 15 måneder lange krig. Vladimir Putin har sent lørdag aften dansk tid lykønsket Wagner-gruppen med sejren.

Så sent som søndag morgen har Ukraines væbnede styrker dog meddelt, at kampene stadig står på i byens sydvestlige udkant, men at situationen er kritisk.