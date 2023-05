Efter russiske meldinger om sejr: Usikkerhed om situationen i Bakhmut

Søndag morgen blev den ukrainske præsident, Volodomyr Zelenskyj, citeret for på et pressemøde i forbindelse med G7-topmødet i Japan at sige, at slaget om Bakhmut i det østlige Ukraine tilsyneladende var afgjort til Ruslands fordel.

Men en halv time senere meddeler præsidentens talsmand, Sergii Nykyforov, på Facebook, at det var en misforståelse, og at kampene stadig står på.