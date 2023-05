Katolikker bliver for første gang største lokalparti i Nordirland

Alliance får 67 pladser, 14 flere end sidst.

Både Ulster Unionisterne og SDLP går markant tilbage og ender med henholdsvis 54 og 39 byrådspladser.

Mindre og uafhængige partier får tilsammen 36 pladser.

Sinn Feins valgsejr har ifølge avisen The Guardian især gjort landvindinger i Down og Antrim.

- Valgresultatet er en positiv opbakning til Sinn Feins besked om, at arbejdere, familier og lokalsamfund har brug for opbakning, siger partiets viceleder Michelle O’Neill ifølge The Guardian.