Analytiker: Kampfly fra Vesten vil blive et vendepunkt i krigen

Her vil adgang til vestlige F-16-fly være afgørende. Med flyene følger nemlig en avanceret våbenpakke.

- Flyene kan undertrykke fjenden på tidligere ukrainsk territorium. De skal ind og pille fjenden og eventuelle forsvarssystemer ud, før de ukrainske landstyrker kan avancere, siger Jens Wenzel Kristoffersen.

Fredag aften sagde fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at Danmark begynder at drøfte en konkret plan for at træne ukrainske F-16-piloter.