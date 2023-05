Ukraine melder om eksplosioner i regioner langt fra hinanden

- Alle luftmål, der blev sendt mod Kyiv, er blevet ødelagt af vores antiluftskytssystemer.

Flere regioner melder om, at deres luftforsvar har været i arbejde natten til fredag.

Der er meldinger om eksplosioner i regioner, der ligger langt fra hinanden. Der er blandt andet meldinger om eksplosioner i Kryvyj Rih i det centrale Ukraine og Rivne og Lutsk, der ligger i vest.

Ukraines militær meddelte i løbet af natten på beskedtjenesten Telegram, at russiske luftfartøjer er i luften, og at der er en risiko for angreb fra en type af hypersonisk missil, der hedder Kinzjal, i alle regioner.

Det russiske statsstyrede nyhedsbureau Tass citerer embedsfolk i den delvist russiskkontrollerede region Donetsk for at sige, at ukrainske styrker affyrede otte missiler ind i byen kort efter midnat.