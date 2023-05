Wagner-chef: Snarlig erobring af Bakhmut er usandsynlig

Der er ikke korte udsigter til, at russiske styrker får løst opgaven med at erobre den østukrainske by Bakhmut, hvor krigen mellem Ukraine og Rusland for alvor har centreret sig de seneste måneder.

Det siger Jevgenij Prigozjin, som er chef for lejehæren Wagner-gruppen, ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Gruppen har været en central del af Ruslands krig i Ukraine, og den står i forreste geled på russisk side i slaget om Bakhmut, en by i Donbas, hvor der før krigen boede omkring 70.000 mennesker.