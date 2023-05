Grev Henrik er blevet konfirmeret i Paris: Jeg var lidt nervøs

- Jeg synes, det gik som det skulle. Rigtig dejligt at vide, at alle kom for at se mig, og det var dejligt.

Da han blev spurgt om, hvad han ønsker sig, svarede han ifølge Billed-Bladet:

- Jeg har bare ønsket mig at se min familie og mine venner samlet ét sted.

Grev Henrik er torsdag omringet af sin familie - med undtagelse af farmor dronning Margrethe, som ikke deltager på grund af genoptræning efter en rygoperation.

Men kronprinsparret var til stede.

Prinsesse Marie fortalte de fremmødte journalister, at det ”betyder alt” at have familien samlet.