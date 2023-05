En skudt ihjel og to såret i det sydlige Stockholm

Det står endnu heller ikke klart, om der er tale om et opgør i Stockholms kriminelle miljø.

Men Mats Eriksson klargjorde tidligere på natten over for den svenske avis Aftonbladet, at der var tale om et enormt politiopbud i området.

- Der var et stort antal ressourcer der. Jeg har ikke engang talt hvor mange. Det er alle de kompetencer, vi har. Så småt skal vi også have teknikere på stedet, sagde han.

En beboer i området fortæller til Aftonbladet, at vedkommende sad og så fjernsyn i sin lejlighed, da skyderiet begyndte.

- Jeg kunne høre, at det ikke var fyrværkeri, men at det lød som pistolskud, siger vidnet.

- Så åbnede jeg altandøren, og så var der en helvedes larm, og jeg hørte mærkelige skrig. Jeg ringede 112, men så så, at politiet ankom meget hurtigt.