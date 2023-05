Det er ellers noget, Jevgenij Prigozjin i lang tid har hævdet.

- Fjenden vil overtage byen efter forgodtbefindende med brug af alle systemer og kalibre, sagde talsmanden.

- De flytter nye styrker (til Bakhmut red.), primært faldskærmssoldater, i et forsøg på at opnå en eller anden form for midlertidig succes.

Byen på engang 70.000 indbyggere er blevet centrum for kampene.

Den russiske regering ser Bakhmut som et springbræt til at indtage resten af Ukraines østlige Donbas-region på grænsen til Rusland.

Jevgenij Prigozjin siger tilsyneladende selv ifølge Reuters, at Ukraine nu har fordelen i Bakhmut.

- Til trods for det faktum at fjenden kun har få procentdele af territoriet i Bakhmut, så virker det ikke muligt at omringe fjenden, siger han.