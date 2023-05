Fem personer stillet for retten for at ville omstyrte tysk demokrati

Fem personer er onsdag i retten i den tyske by Koblenz anklaget for at have dannet en terrorgruppe, for at ville bortføre den tyske sundhedsminister og for at ville omstyrte landets regering.

Ifølge anklagerne blev gruppen dannet for at kunne ”udløse borgerkrigslignende forhold i Tyskland gennem vold”.

- For derved at sikre, at den føderale regering og det parlamentariske demokrati ville blive omstyrtet, hedder det.