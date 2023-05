Mindst otte omkommet under oversvømmelser i Norditalien

Alene i byen Ravenna, der er er kendt for unikke kristne kulturminder fra semantikken, er 5000 mennesker evakueret.

- Ravenna er ikke til at genkende på grund af de ødelæggelser, som byen er blevet påført, siger byens borgmester, Michele de Pascale, til tv-stationen RAI.

De Pascale siger, at natten med oversvømmelser formentligt er den værste i Romagnas historie.

Nogle af de hårdest ramte områder har i løbet af kun 36 timer fået nedbørsmængder, der normalt kommer over et halvt år.

Udtørringen under den langvarige tørke tidligere i år menes at have medført, at mindre vand bliver absorberet af jorden.