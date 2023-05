Eksplosioner brager i Kyiv under intensivt russisk luftangreb

De første meldinger om eksplosionerne kom fra Kyivs borgmester, Vitalij Klytjko.

- Luftforsvarssystemer arbejder mod mål, skrev han på Telegram uden at give yderligere detaljer.

Han uddybede senere, at der i to af Kyivs distrikter var særligt en fare forbundet med nedstyrtende vragrester. Det havde blandt andet sat ild til flere biler i Solomjanskyj-distriktet, som ligger i den vestlige del af den ukrainske hovedstad. Tre personer skulle desuden være kommet til skade her.

I Sjevtsjenkivskyj-distriktet, som ligger i det centrale Kyiv, skulle vragrester været styrtet ned i Kyivs zoologiske have.

Efter flere ugers pause genoptog Rusland i april dets angreb med langtrækkende missiler mod den ukrainske hovedstad. Angrebene har derfor i de seneste dage været mange mod Kyiv. Ukraine har dog formået at slå de fleste af dem tilbage.