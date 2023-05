Fra EU-kommissær i Bruxelles til regeringsleder i Bulgarien.

Det noget usædvanlige jobskifte ser ud til at lykkes for Mariya Gabriel. Hun vil mandag blive præsenteret for Bulgariens præsident for at få mandat til at danne regering i Bulgarien.

Derfor træder hun tilbage som EU-kommissær. Det oplyser EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i en pressemeddelelse.