Frankrig vil sende lette kampvogne til Ukraine i de kommende uger

Det franske præsidentskab har også indikeret, at man fra den franske hovedstad, Paris, også har fokus rettet mod at styrke Ukraines luftforsvar.

Den ukrainske præsident ankom til Paris sent søndag og spiste herefter middag med Macron i Élyséepalæet, den franske præsidentbolig.

- Ukraine og Frankrig er enige om behovet for at styrke det kollektive pres på Rusland gennem yderligere sanktioner, der svækker Ruslands mulighed for at fortsætte dets ulovlige aggressionskrig, lyder det i udtalelsen ifølge nyhedsbureauet AFP.