Fransk politi har beslaglagt 254 kilo ål og anholdt 27 personer

I forbindelse med anholdelserne er der også blevet konfiskeret 200.000 euro i kontanter.

Det franske politi er bekendt med, at fire ton ål siden år 2021 er blevet eksporteret ulovligt.

De anslår, at bagmænd har tjent 1.186.000 euro på det ulovlige salg over de seneste to år, skriver de franske myndigheder i en udtalelse.

Ålen er en meget populær spise i en række asiatiske lande. Asien er den største aftager af ål på det sorte marked.

Ifølge Europol bliver glasålene, som de unge ål kaldes, efter ankomsten til Asien bragt til ålefarme, hvorfra de udvoksede ål distribueres til hele verden.