Ungarn truer med at blokere for nye EU-sanktioner mod Rusland

Den ungarske udenrigsminister, Peter Szijjarto, har fredag truet med at blokere for en ny EU-sanktionspakke rettet mod Rusland.

Det skyldes, at Ungarn fordømmer, at den største bank i landet, OTP, er på listen over potentielle mål.

Sanktionspakken kommer som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Så længe at banken er på Ukraines liste over støtter af den russiske krig, vil den ungarske regering ikke forhandle nye sanktioner, lyder det fra ministeren.